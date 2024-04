Der SC Neustadt spaziert weiterhin durch die Zweite Wasserball-Liga Süd. Allerdings braucht er Zeit, um ins Spiel zu kommen.

Bei den Wasserfreunden Fulda holte Wasserball-Zweitligist SC Neustadt einen 11:7 (2:3, 3:0, 3:1, 3:3)-Sieg. Nur der Start verlief holprig, das erste Viertel ging an die hessischen Gastgeber.

SCN-Coach Thorsten Preuß: „Wir brauchen anscheinend immer einen Anlauf zu Beginn, acht Minuten, um ins Spiel zu kommen. Am Anfang brachten wir die Chancen nicht im Tor unter.“ Der SCN reiste nur mit elf Akteuren an. Die Nachwuchsspieler waren im Relegationsturnier der U18-Bundesliga in Duisburg im Einsatz. „Unsere jungen Spieler fehlten, sie hätten Druck machen können“, so Preuß. Daher wechselte er eifrig durch, um den Akteuren Verschnaufpausen zu gönnen.

Lob für Hummel

So setzte sich Neustadt trotz starker Gegenwehr Fuldas mit vier Toren Vorsprung ab. Preuß hatte ein Sonderlob für den wieder regelmäßiger in der Mannschaft agierenden Torhüter Hendrik Hummel. Hummel hatte wegen seiner Ausbildung sein Pensum reduziert, war aber zuletzt in einigen Spielen ein wichtiger Rückhalt. So auch in Fulda. Preuß: „Hendrik fischte viele Bälle vor seinem Gehäuse ab.“

Am kommenden Samstag tritt der SCN um 20.15 Uhr in Friedberg an. Die Gastgeber liegen auf Tabellenrang sechs. Das Hinspiel hatte der SC Neustadt mit 21:3 gewonnen. Ob es auch diesmal so eine klare Sache wird, bezweifelt Preuß: „Friedberg spielt ähnlich wie Fulda. Kämpferisch, bissig, eine hitzige Heimmannschaft.“ Außerdem kündigt der Neustadter Trainer schon jetzt an, dass einige wichtige Akteure nicht dabei sein können. Daher setze er auf die Juniorenspieler der U18, die nächste Woche zur Verfügung stünden, so Preuß. Auch der Coach selbst ist nicht dabei: Er weilt dann auf einer Trainerfortbildung. Ihn vertritt Lars Ananias am Beckenrand.