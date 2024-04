Die Multikulturalität der Stadt und die globale Identität der Schule zu feiern: Das ist das Ziel des internationalen Festivals an der Internationalen Schule Neustadt (ISN). Am 25. April fand die Veranstaltung zum dritten Mal statt, teilt die Schule mit. Die Klassenzimmer wurden demnach passend zu den Ländern Belgien, Australien, Ägypten, die USA, Indien, Deutschland, China, Japan, das Vereinigte Königreich und Südafrika gestaltet, sodass die Besucher durch Spiele, Essen und Aktivitäten wie chinesische Kalligraphie, japanische Gartenkunst oder Australian Rules Football in andere Kulturen eintauchen konnten. Auch andere Schüler, darunter mehr als 120 Schüler von der Hans-Geiger-Schule und ihre Lehrer, nahmen an dem Tag teil. Ebenso wie Oberbürgermeister Marc Weigel, der die Bedeutung von Multikulturalität für Neustadt betonte. Die ISN ist sich sicher: Die globalen Herausforderungen der Gegenwart erfordern ein globales Bewusstsein und eine globale Verantwortung.