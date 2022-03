Mehr als 130 Mitarbeitende des Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses fallen aktuell krankheitsbedingt oder wegen der Quarantäne-bedingten Betreuung der eigenen Kinder aus. Das teilte „Diak“-Sprecherin Susanne Liebold auf Anfrage mit. Auch am St.-Vincentius-Krankenhaus ist die Personalsituation angespannt: „Wir haben täglich Meldungen von Mitarbeitern, die zuhause bleiben müssen. Diese Anzahl ist deutlich höher als vor der Pandemie und als in dieser Jahreszeit üblich“, sagt Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin und Chefärztin am „Vincenz“. Mehr lesen