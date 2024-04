Die Freiheitstraße in Hambach muss am Dienstag, 30. April, kurzfristig in Höhe der Hausnummern 22 bis 24 von 9 bis 12 Uhr gesperrt werden. Grund ist nach Angaben der Stadtverwaltung die dringende Sanierung eines Kanaldeckels durch die Stadtwerke, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei. Eine Umfahrung ist über den Römerweg beziehungsweise den Triftbrunnenweg möglich, so die Stadt.