Gleich neun Einzel-Gymnastinnen und eine Gruppe des TB Oppau haben ihre Tickets für die Deutschen Meisterschaften gelöst.

Nürnberg war für die Sportlerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik des TB Oppau eine Reise wert: Alle vier Starterinnen haben sich bei den Regionalmeisterschaften qualifiziert und dürfen nun an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

In der Jugend-Leistungsklasse (JLK 15) schaffte Nea-Sophie Stanger unter 20 Teilnehmerinnen nach vier Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Band den siebten Platz. Achte wurde ihre Vereinskollegin Laurice Reinermann. Beide dürfen jetzt bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Schmiden (10. bis 12. Mai) gegen die besten Sportgymnastinnen aus ganz Deutschland antreten.

Ihre Tickets für die Finals in Frankurt (6./7. Juni) lösten zudem in der Meisterklasse (MK) Alina Pörner als Zwölfte und Evelin Azaronok (14.). In diesem Wettbewerb waren 29 Athletinnen an den Start gegangen.

Hoffnung ruht auf MK-Gruppe

Bereits zuvor hatten sich in Wittlich die Oppauer Mädchen Dominique Helfrich (JLK 14), Victoria Haievyk (JLK 13), die Zwillinge Rana und Irem Coban (JLK 12) sowie Pauline Müller (JLK 11) ihre Teilnahme für Schmiden erturnt.

„Ich bin schon etwas stolz, dass wir diesmal mit so vielen Teilnehmerinnen bei den Deutschen Meisterschaften vertreten sein dürfen. Der Trainingsfleiß der Mädchen zahlt sich aus. Und die Qualifikation ist der Lohn dafür“, erklärt Landesstützpunkt-Trainerin Sari Öholm.

Auch die MK-Gruppe des TB Oppau wird bei den Finals vertreten sein. Dorthin sind mittlerweile Gymnastinnen der JLK-Gruppe aufgerückt, die im vergangenen Jahr beim Deutschland-Cup in Dahn mit den Geräten Band und Ball gleich zweimal Gold geholt hatten. Entsprechend groß sind die Hoffnungen für den bevorstehenden Wettkampf in Frankfurt.