Am dynamischsten ist in Rheinland-Pfalz derzeit das Infektionsgeschehen beim Coronavirus weiter in Ludwigshafen: Dort stieg die Anzahl der Neuinfektionen am Mittwoch nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes um zwölf Fälle (Stand: 10.20 Uhr) – darin noch nicht enthalten sind sieben weitere Fälle, die das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Nachmittag meldete.

Damit ist Ludwigshafen jetzt auf der Liste der Städte und Kreise mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter vorgerückt und liegt nun deutschlandweit auf Rang zwei.

Die aktuelle Rangfolge:

Dingolfing-Landau (Bayern), 94,6

Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), 27,5

Duisburg (Nordrhein-Westfalen), 25,3

Herne (Nordrhein-Westfalen), 24,9

Unna (Nordrhein-Westfalen), 24,6

50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind der Grenzwert, auf den sich Bund und Länder geeinigt haben. Sollte er in einer Region überschritten werden, sollen Lockerungen der Corona-Beschränkungsmaßnahmen dort wieder zurückgenommen werden.

Die Gründe für den Anstieg in Ludwigshafen

Den Anstieg der Fallzahlen in Ludwigshafen führt das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises vor allem auf Reiserückkehrer zurück. Sie kämen derzeit vornehmlich aus den Ländern Türkei, Rumänien und Kosovo sowie teilweise auch aus Russland, Nordmazedonien, Bulgarien, Serbien. Ein Ansteigen der Neuinfektionen sei mit den Lockerungen und Einsetzen des Reiseverkehrs zu erwarten gewesen, sagte eine Sprecherin des Kreises. Etwa 75 Prozent der positiv gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner seien in Ludwigshafen auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Am Dienstag lag Ludwigshafen bundesweit auf Rang 3.