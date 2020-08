Die steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen sind laut dem zuständigen Gesundheitsamt zu 75 Prozent auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Aktuell gibt es deshalb noch keine Auswirkungen auf einen regulären Schulstart in der Stadt. Kornelia Barnewald, Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises, bei dem das Gesundheitsamt angesiedelt ist, führt den jüngsten Anstieg auf die nun verpflichtenden Tests für Reiserückkehrer zurück. Einige der Personen zeigten keinerlei Symptome. Die positiv Getesteten seien vor allem aus diesen Ländern gekommen: Türkei, Rumänien, Kosovo, teilweise Russland, Nordmazedonien, Bulgarien und Serbien. Barnewald sagt zu den Zahlen: „Wir schätzen die Situation nicht als bedrohlich ein, jedoch machen uns die steigenden Zahlen natürlich auch Sorgen.“

Ihren Angaben zufolge befinden sich alle positiv Getesteten in Quarantäne. Das Gesundheitsamt empfehle diesen Personen zudem einen weiteren Test nach fünf bis sieben Tagen. Bis zum Eintreffen dieser Ergebnisse sollten die Betroffenen in Quarantäne bleiben.

Regulärer Schulstart geplant

Trotz dieser Entwicklung ist laut Barnewald für Montag ein regulärer Schulstart geplant. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) habe diese Woche zwar davon gesprochen, dass ab 25 Fällen pro 100.000 Einwohnern Einschränkungen kommen sollen, doch noch liege vom Land kein entsprechendes Konzept vor. Sollte ein solches Konzept kommen, könnten Auswirkungen zum Schulstart – etwa der Wechsel von Präsenz- und digitalem Heimunterricht – kommen. Doch dies sei aktuell nicht absehbar, so Barnewald. Derweil sind dem Gesundheitsamt bis Mittwochnachmittag sieben weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Das ergibt in Ludwigshafen 29 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.