[Aktualisiert 20.54 Uhr] Die CDU-Landeschefin, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, hat gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt, dass sie am Montagabend in der Vorstandssitzung der Landespartei ihren Rückzug als Parteivorsitzende angekündigt hat. Klöckner hatte bei der Bundestagswahl am Tag zuvor nicht nur ein historisch schlechtes Landesergebnis erzielt, sie verlor außerdem ihren Wahlkreis Bad Kreuznach an den SPD-Herausforderer Joe Weingarten. Im November ist ein Landesparteitag geplant, bei dem der Landesvorstand regulär neu gewählt wird. Klöckner, die auch Mitglied im Bundesvorstand ist, steht innerhalb des Landesverbands schon länger unter Druck. Eine nennenswerte Anzahl von Mitgliedern hatte sich Markus Söder statt Armin Laschet als Kanzlerkandidat gewünscht.

Außerdem war die Landtagswahl im März krachend verloren gegangen. Klöckner (48) führt den Landesverband seit 2011. Damals und 2016 war sie Spitzenkandidatin der CDU Rheinland-Pfalz. Sie verlor die Wahl jedoch zunächst gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD), dann gegen seine Nachfolgerin Malu Dreyer (SPD). Nach der Bundestagswahl 2017 wechselte sie nach Berlin und wurde Bundeslandwirtschaftsministerin. Bei der Landtagswahl 2021 war Christian Baldauf Spitzenkandidat.