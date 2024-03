Bus mit 63 Schülern in Unfall verwickelt

63 Jugendliche aus Wales sitzen in einem Bus, als ein in den Gegenverkehr kommender Lkw ihn auf der B10 bei Landau trifft. Das Trümmerfeld erstreckt sich über 150 Meter.

Hotel Amelie bekommt kleine Schwester

Das Hotel am Deutschen Weintor soll wieder zu einer Adresse werden. Der neue Betreiber hat sich bereits in Landau einen Namen gemacht.

Provisorium soll nach fünf Jahren abgebaut werden

Geplant waren Schranken, gekommen war ein provisorischer Kreisel. An diesem scheiden sich auch nach fünf Jahren noch die Geister. Nun soll sich etwas tun.

Schülerin bietet Führungen an

„Ich liebe Tiere und möchte mein Wissen auch an andere weitergeben“, so beschreibt die neunjährige Lara van Kooten ihre Motivation, immer wieder kostenlose Führungen für Familien mit Kindern im Streichelzoo anzubieten.

Mit Warnstreik Druck machen

Rund 120 Faurecia-Mitarbeitern demonstrieren am Dienstagvormittag in Landau. Dort wird in einem Hotel über ihre Zukunft verhandelt. Diese ist auf jeden Fall ungewiss.