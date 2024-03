Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 120 Faurecia-Mitarbeiter demonstrieren am Dienstagvormittag in Landau. Dort wird in einem Hotel über ihre Zukunft verhandelt. Diese ist auf jeden Fall ungewiss.

Mit zwei Bussen und einigen Privatautos hatten sich die Menschen auf den Weg vor das Park-Hotel in Landau gemacht. Transparente, Trillerpfeifen, Rätschen und überlaute Tröten ergaben ein ungewohntes