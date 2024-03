Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

63 Jugendliche sitzen in einem Bus, als ein in den Gegenverkehr kommender Lkw ihn trifft. Das Trümmerfeld erstreckt sich über 150 Meter. Doch Glück im Unglück: Es gibt nur Leichtverletzte. Während sie warten, werden die Schüler in Dammheim betreut.

Schulbus kollidiert mit Lkw. Das könnte der erste Satz einer Horror-Meldung sein. Doch Glück im Unglück: Bis auf die beiden Busfahrer sind alle mit dem Schock davongekommen.