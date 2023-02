B10-Ausbau: Entscheidung zu Tunnelvariante dauert länger

Die Frage, wie die Tunnelstrecke zwischen dem Wellbachtal und Annweiler-Queichhambach vierstreifig ausgebaut wird, ist wohl die heikelste in der ganzen B10-Diskussion. Im Februar 2022 ging das Auswahlverfahren für jenen Abschnitt in die finale Runde. Hier geht’s zum Artikel.

Falsches Alibi: Kumpel von Andreas S. verliert seinen Jagdschein

Bis zur Tat von Kusel war er einer der engsten Jagdfreunde des Mannes, der zum Polizistenmörder wurde. Im Jahr 2017 hatte der Ingenieur den Bäcker Andreas S. durch eine Falschaussage vor einer Bestrafung wegen Wilderei bewahrt. Doch jetzt wird er zur Rechenschaft gezogen. Hier geht’s zum Artikel.

Angebliche Impfschäden: Frau aus der Pfalz verklagt Biontech

Eine Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat Klage gegen den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech eingereicht. Es soll zu angeblichen Impfschäden durch deren Corona-Impfstoff gekommen sein. Jetzt soll vor dem Landesgericht Frankenthal verhandelt werden. Hier geht’s zum Artikel.

FDP stemmt sich gegen Verbrenner-Aus in der EU

Eigentlich ist das Verbrenner-Aus in der EU so gut wie beschlossen. Nur die finale Zustimmung der EU-Staaten steht noch aus - für gewöhnlich eine Formalie. Doch nun macht Verkehrsminister Wissing das Fass wieder auf. Hier geht’s zum Artikel.

Verbot neuer Ölheizungen ab 2024?

Die Pläne der Ampel-Koalition für die Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien nehmen Gestalt an. Am Dienstag berichteten Medien über einen öffentlich gewordenen Entwurf für ein Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024. Die Details sind aber noch mit Vorsicht zu behandeln. Hier geht’s zum Artikel.

Warnstreiks im Nahverkehr am Freitag auch in der Pfalz

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen. Betroffen ist unter anderem auch die Pfalz. Hier geht’s zum Artikel.

Streit zum Katastrophenschutz: „Wir machen die Arbeit der ADD“

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag, Joachim Streit, wirft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) jahrelange Versäumnisse im Katastrophenschutz vor. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt er außerdem, was er im Landtag ernüchternd fand und warum er meint, eine Regierung ohne die SPD täte dem Land gut. Hier geht’s zum Artikel.

Biker streben legale Abfahrten an

Eine legale Strecke für abfahrtorientierte Mountainbiker auf Wachenheimer und Niederkirchener Gemarkung im Wald. Das ist das Ziel der Radler vom RV Edelweiss aus Deidesheim. Nach ihren Vorstellungen könnte im Winter ein Genehmigungsverfahren beginnen. Naturschützer lehnen das Vorhaben „entschieden ab“. Hier geht’s zum Artikel.

Pollichia-Vorsitzender: „Arten sterben vor unserer Haustür“

Artenreiches Grünland ist in Rheinland-Pfalz selten geworden. Um seine Förderung, Pflege und um den Schutz dort lebender Tiere und Pflanzen geht es bei der Frühjahrstagung der Pollichia. Sigrid Ladwig hat mit dem Vorsitzenden Michael Ochse über Ursachen des Artenschwunds auf heimischen Wiesen gesprochen und darüber, wie das Sterben aufgehalten werden kann. Hier geht’s zum Artikel.

Drache aus dem Holiday Park wird Museumsstück

35 Jahre lang hat der feuerspeiende Drache die Bewohner der Burg Falkenstein im Holiday Park bewacht. Künftig wird das Ungeheuer im Historischen Museum der Pfalz für Angst und Schrecken sorgen. Dort hat man mit dem Drachen ganz besondere Pläne. Hier geht’s zum Artikel.