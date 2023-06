Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Artenreiches Grünland ist in Rheinland-Pfalz selten geworden. Um seine Förderung, Pflege und um den Schutz dort lebender Tiere und Pflanzen geht es bei der Frühjahrstagung der Pollichia. Sigrid Ladwig hat mit dem Vorsitzenden Michael Ochse über Ursachen des Artenschwunds auf heimischen Wiesen gesprochen und darüber, wie das Sterben aufgehalten werden kann.

Herr Ochse, die Tagung versteht sich als offenes Forum, wendet sich also nicht nur an Fachleute, sondern an alle interessierten Bürger. Sprechen Sie mit der Thematik auch bestimmte Personengruppen an?

Ja,