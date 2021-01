Für Samstag meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium 87 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Pfalz im Vergleich zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Vortag (Stand: Samstag, 11.06 Uhr). Damit sind seit Beginn der Pandemie 31766 Infektionen in der Pfalz im Labor bestätigt worden.

Vier Menschen sind seit Freitag im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, die vom Coronavirus ausgelöst wird. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 876. 25.068 Personen gelten nach einer Infektion als wieder genesen. Rechnerisch sind laut den Daten des Gesundheitsministeriums gerade 5822 Menschen infiziert.

Die vier Verstorbenen kommen laut den Daten des Gesundheitsministeriums aus dem Kreis Bad Dürkheim, dem Donnersbergkreis, dem Kreis Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern.

Die Anzahl der neu gemeldeten Infektions-Fälle nach Städten und Landkreisen:

Kreis Bad Dürkheim: 22

Kaiserslautern: 17

Ludwigshafen: 15

Kreis Germersheim und Kreis Kaiserslautern: 7

Donnersbergkreis: 6

Rhein-Pfalz-Kreis: 4

Frankenthal und Neustadt: 3

Pirmasens: 2

Kusel, Kreis Südwestpfalz und Zweibrücken: 1

Aus Speyer wurde dem Gesundheitsministerium kein neuer Fall gemeldet.

Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das Gesundheitsministerium am Samstag jeweils einen Fall weniger als das Landesuntersuchungsamt am Freitag. Das kann passieren, wenn Fälle sich entweder als Fehldiagnosen herausstellen oder nachträglich einer anderen Region – zum Beispiel dem Nachbarlandkreis – zugeordnet werden.

Die Anzahl der neu hinzugekommenen Infektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – Sieben-Tages-Inzidenz genannt – ist in Zweibrücken wieder leicht angestiegen, von 29,2 auf 32,2, bleibt aber unter 35, womit die Stadt in der Corona-Warnstufe („gelb“) verbleibt. Die Landkreise Kusel (59,8) und Südwestpfalz (74,9) und die Städte Frankenthal (96,4) und Speyer (94,9) liegen in der Pfalz unter 100. Alle anderen Kreise und Städte verbleiben über 100, Ludwigshafen liegt mit 215,4 weiter über der 200er Grenze.

84.606 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.048 Todesfälle und 67.664 genesene Fälle. 14.894 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahlen zum Stand der Impfung, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) bekanntgegeben werden, stammen aktuell vom Freitag: Demnach wurden in Rheinland-Pfalz 9270 neue Impfungen gemeldet, damit gelten 73.749 Personen im Land oder 18 Personen pro 1000 Einwohner als geimpft. Deutschlandweit haben demnach bis Freitag 1.048.160 Personen eine Impfung erhalten, das sind 12,6 Personen pro 1000 Einwohner.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

