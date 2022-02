Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach den beiden Männern, die vergangenen Donnerstag eine 44-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes vergewaltigt und ihre Bauchtasche gestohlen haben. Inzwischen gibt es präzisere Täterbeschreibungen, außerdem ein engeres Zeitfenster für die Tat, nachdem bisher nur von „den frühen Abendstunden“ die Rede war. Auf Anfrage grenzte eine Polizeisprecherin den Tatzeitraum auf 21 bis 21.30 Uhr ein. Beide Täter sollen 38 bis 40 Jahre alt sein. Die Narbe im Gesicht eines Täters soll sich über der linken Augenbraue befinden. Dieser Täter habe zudem eine Tätowierung am Hals. Er ist etwa 1,90 Meter groß, dunkelhäutig und trug eine schwarze Bomberjacke mit blauen Jeans. Der zweite Täter soll zirka 1,80 Meter groß sein. Er ist schlank und trug eine Tarnjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe der Marke Nike. Die verletzte Frau verständigte nach der Tat Familienangehörige, die dann Polizei und Rettungsdienst alarmierten. Bislang sei nur ein konkreter Hinweis eingegangen, sagte die Polizeisprecherin. Eine Person habe angegeben, einen der Täter in der Bahn gesehen zu haben. „Hier scheinen die Beschreibungen jedoch nicht übereinzustimmen“, meinte sie. Die Stadtratsfraktion „Bürger für LU“ forderte nach dem Vorfall Konsequenzen.

Belästigungen in Oppau: Noch keine Spur

Keine Hinweise seien bisher zu den sexuellen Belästigungen in Oppau eingegangen. Im Umfeld der Bürgermeister-Trupp-Straße wurden Anfang vergangener Woche an drei aufeinanderfolgenden Abenden junge Frauen jeweils von Unbekannten „unsittlich berührt“. Die Kollegen der Polizeiinspektion 2 hätten ihre Präsenz in diesem Bereich deutlich erhöht, informierte die Polizeisprecherin. Hinweise zu allen Taten und den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.