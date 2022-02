Nach der Vergewaltigung einer 44-Jährigen am Donnerstagabend an den Rheinstufen in Höhe des Berliner Platzes reagiert die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“: In der nächsten Stadtratssitzung will sie die Einrichtung eines mobilen Sicherheitscontainers beantragen.

„Sehr geschockt“

„Beim Lesen des Artikels über diese widerliche Tat waren wir sehr geschockt. Wir hoffen, dass die Täter rasch gefasst werden. Der Frau wünschen wir baldige Genesung und alles Gute“, sagen Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber (44) und Fraktionschef Hans Joachim Spieß (62). Der Antrag der Fraktion für eine „Intelligente Videoüberwachung“ am Berliner Platz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, sei im Stadtrat leider abgelehnt worden. „Ob eine Videoüberwachung diese Tat verhindert oder zur Aufklärung beigetragen hätte, sei dahingestellt. Wenn der Berliner Platz aber von den anderen Fraktionen als sicherer Ort dargestellt wird, halten wir das für naiv und falsch.“

Bei der OB eingereicht

Mit den steigenden Temperaturen und dem Wegfall der Corona-Auflagen werde das Leben in der Stadt wieder Fahrt aufnehmen und auch die Kriminalität steigen. „Deshalb haben wir bei der Oberbürgermeisterin einen Resolutionsantrag zur Einrichtung eines mobilen Sicherheitscontainers auf dem Berliner Platz eingereicht“, so Weber und Spieß.