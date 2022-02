Nach ähnlichen Fällen am Montag- und Dienstagabend ist laut Polizei am Mittwoch erneut in Oppau eine Frau von einem Unbekannten belästigt worden. Um 19.35 Uhr war die 21-Jährige in der Friedrichstraße unterwegs, als sie von einem Mann verfolgt wurde. Er kam auf die Frau zu und berührte sie unsittlich. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er. Er ist 16 bis 17 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, kurz rasierte Seiten und auffällig volle dunkle Augenbrauen. Er hat eine normale Statur und trug einen dunkelblauen Parka mit Pelzrand und blauen Jeans. Ob ein Zusammenhang mit den sexuellen Belästigungen in der benachbarten Bürgermeister-Trupp-Straße besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen. Am Dienstag wurde dort eine 14-Jährige, am Montag eine 18-Jährige jeweils von einem Radfahrer unsittlich berührt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.