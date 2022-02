Eine 44-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist laut Polizei am Donnerstag in den frühen Abendstunden an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes von zwei Männern vergewaltigt worden. Die Täter stahlen nach der Tat die Bauchtasche der Frau und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Täter wird als zirka 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist schlank und trug eine Tarnjacke, schwarze Hosen und schwarze Schuhe der Marke Nike. Der zweite Täter ist etwa 1,90 Meter groß. Er ist dunkelhäutig und trug eine schwarze Bomberjacke mit blauen Jeans. Er soll eine auffällige Narbe im Gesicht haben. Die Frau verständigte nach der Tat Familienangehörige, die dann Polizei und Rettungsdienst alarmierten, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Die 44-Jährige sei verletzt worden, habe aber nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Polizei sucht dringend Zeugen und fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Kontakt unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.