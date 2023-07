Die Stiftung Lebensblicke mit Sitz in Ludwigshafen blickt – wie mehrfach berichtet – auf 25 Jahre gemeinnützigen Einsatz für die Darmkrebsvorsorge zurück. Dieses Jubiläum hat sie am 30. Juni im BASF-Gesellschaftshaus in Ludwigshafen mit einem wissenschaftlichen Symposium und einem Festabend mit zahlreichen Gästen und der launigen Moderation des bekannten Comedian Christian „Chako“ Habekost gefeiert. Tom Buhrow, Intendant des WDR und prominenter Unterstützer der Stiftung, gratulierte dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Professor Jürgen F. Riemann. In seiner Festrede würdigte Buhrow das große Engagement der Stiftung und die vielen Fortschritte, die in dieser Zeit maßgeblich auch durch die Mitwirkung der Stiftung erzielt worden seien – unter anderem das Krebsfrüherkennungs-Registergesetz. Es sieht seit 2019 die persönliche Einladung der Versicherten ab 50 Jahren zur Darmkrebsvorsorge durch ihre Krankenkassen vor. Riemann sagte: „Die Darmkrebsprävention hat sich deutlich verbessert, aber es bleibt noch viel zu tun. Die Stiftung wird ihr Engagement fortsetzen und freut sich über jede Unterstützung“.