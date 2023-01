In der Aufklärung setzt die Stiftung bei der Darmkrebsvorsorge auch auf Prominente: Mit an Bord sind unter anderem Oliver Welke, Moderator der „heute-Show“, Schlagersänger Bernhard Brink oder Journalist Claus Kleber. Auch ein Comedian aus der Kurpfalz engagiert sich.

Für die Stiftung Lebensblicke ist 2023 ein ganz besonderes Jahr: Die von Professor Jürgen F. Riemann mit ins Leben gerufene Stiftung feiert ihren 25. Geburtstag. Baumpflanzung, Benefizkonzert, Festakt – für das Jubiläumsjahr haben die Verantwortlichen ein umfangreiches Veranstaltungspaket geschnürt.

Mit dem Journalisten, Comedian, Autor und Synchronsprecher Oliver Welke konnte Riemann einen richtig „dicken Fisch“ als Schirmherrn für den Darmkrebsmonat März 2023 an Land ziehen. „Macht’s wie ich! Geht zur Vorsorge! Darmkrebs ist vermeidbar.“ So lautet Welkes persönliches Statement zum Darmkrebsmonat und damit spricht der Moderator der „heute-Show“ dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Lebensblicke, Professor Jürgen F. Riemann, aus der Seele, steht doch die Darmkrebsvorsorge und -früherkennung im Mittelpunkt seiner Arbeit.

Ärzte beraten im Web

„Wir freuen uns, dass Oliver Welke nicht nur seit Jahren Befürworter der Stiftung Lebensblicke ist, sondern sich nun auch dazu bereit erklärt hat, für die Stiftung und die Gastro-Liga Schirmherr des bundesweiten Darmkrebsmonats März 2023 zu sein“, freut sich Riemann über das Engagement des 56-Jährigen. „Neue Wege in der Kommunikation – Kann Telemedizin das Arzt-Patienten-Gespräch ersetzen?“, heißt es am 15. März von 16.30 bis 18 Uhr in einem Webseminar. Bei der Telemedizin beraten Ärzte einen Patienten per Videoübertragung über Computer oder Smartphone. Patient und Arzt müssen dabei nicht am gleichen Ort sein. Inwieweit dies ein Modell der Zukunft sein kann, das wird in dem Webseminar, zu dem die Öffentlichkeit ebenso eingeladen ist wie Fachpersonal, eruiert.

Nicht nur die Stiftung Lebensblicke feiert Geburtstag. Auch Schlagersänger Bernhard Brink, der zu einem Benefizkonzert am 15. April, 19 Uhr, in der Friedenskirche, Leuschnerstraße 56, gastiert. Er wird 70 und blickt auf eine 50-jährige Bühnenkarriere zurück. Brink wird dabei seine Hits, wie „Liebe auf Zeit“, „Frei und abgebrannt“, „Blondes Wunder“, „Lieder an die Liebe“ oder „Vergiss mein Herz nicht, wenn du gehst“ – neu aufgenommen und an den heutigen Sound angepasst – zum Besten geben. „Wir freuen uns natürlich über ein volles Haus“, sagt Riemann.

Schlagersänger Bernhard Brink. Archivfoto: Van

„Über Menschen, wie Bernhard Brink, erhoffen wir uns, dass unsere Botschaft, die der Stiftung Lebensblicke, an eine breite Öffentlichkeit getragen wird“, betont der Vorstandsvorsitzende, der Brink bereits persönlich kennenlernen konnte. Die Tickets für das Benefizkonzert sind erhältlich auf dem Portal www.eventim.de, in der Friedenskirche sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mit dem Kartenverkauf wird die gemeinnützige Arbeit der Stiftung Lebensblicke unterstützt.

Festakt im Gesellschaftshaus

Auf einen lockeren, entspannten musikalischen Abend folgt am 10. Mai, 11 Uhr, in der Berliner Akademie der Wissenschaften der Start der Dialogreihe der Stiftung Lebensblicke: „Talk about cancer.“ Höhepunkt des Jubiläumsjahres: der Festakt „25 Jahre Stiftung Lebensblicke“. Nicht nur Professor Riemann hat sich den 30. Juni dick im Kalender angestrichen, denn an diesem Tag hat sich allerlei Prominenz im BASF-Gesellschaftshaus angekündigt. Festredner wird Tom Buhrow, WDR-Intendant und Journalist sowie bis vor kurzem ARD-Interimsvorsitzender sein. ZDF-Anchorman Claus Kleber und die ehemalige „Miss Tagesschau“ Dagmar Berghoff werden ebenfalls im BASF-Gesellschaftshaus erwartet.

Bekannter Nachrichtenjournalist: Claus Kleber. Foto: dpa

Durch den Abend führt der (kur)pfälzische Comedian und Kabarettist Chako Habekost, seit vielen Jahren bereits Befürworter und Unterstützer der Stiftung Lebensblicke. Mit einer Baumspende will die in Ludwigshafen ansässige Stiftung in ihrer Stadt im Laufe des Jahres öffentlich ein Zeichen setzen.

