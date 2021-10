Der protestantische Kirchenbezirk Bad Bergzabern lädt für Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr, zu einem Autogottesdienst auf den Parkplatz des Südpfalz-Centers in Rohrbach ein. Wie die Kirche mitteilt, steht der Familiengottesdienst unter dem Motto „Farbe bekennen“. Es rege zum Nachdenken an, wie groß die schweigende Mehrheit einer Gesellschaft oft ist, wenn es um entschiedene Positionierung geht. „Als Christen sollten wir für Demokratie und Toleranz eintreten“, meint Gemeindepfarrer Robin Braun aus Rohrbach. Der Festgottesdienst zum Reformationstag ist um 10 Uhr in Freckenfeld. Nach Autogottesdienst in Rohrbach gibt es ab 18.30 Uhr ein Jugend-Event in der Wasgauhalle in Kapellen-Drusweiler. Nach einem Jugend-Gottesdienst spielt dort die Lobpreisband „Beatween“ ein Konzert. Der Eintritt ist frei. Es ist bereits die dritte Auflage des Autogottesdienstes in Rohrbach.