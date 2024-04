„Ich fand’s super. Und ich bin mit meiner Meinung nicht allein.“ Der Chef der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, Peter Weißler, zieht eine mehr als positive Bilanz der Jobmesse „Einstieg 2024“, die am Mittwoch, organisiert von der Agentur, im Fritz-Walter-Stadion über die Bühne ging. Knapp 3000 Menschen, so die Schätzung der Agentur, besuchten die Messe und informierten sich über die Angebote von 45 Ausstellern. Diese hatten überwiegend Jobangebote im Gepäck. „Einige Arbeitgeber haben vor Ort direkt Termine für Vorstellungsgespräche vereinbart“, hat Weißler beobachtet. Auch die Verantwortlichen der Agentur für Arbeit selbst werden im Mai einige Bewerber einladen, die Agentur sucht derzeit auch Verstärkung für das eigene Team. Eine Wiederholung der Jobmesse erscheint wahrscheinlich, auch wenn sich Weißler noch nicht festlegen will, zunächst die Veranstaltung auswerten möchte. „Eine solche Messe ist immer mit einer Menge Aufwand verbunden, aber ich kann mir eine Wiederholung vorstellen“, sagt der Agenturchef.