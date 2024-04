Ein neuer Standort, diesmal in Innenstadtnähe: Auf dem Parkplatz Löffelgasse stehen seit einigen Tagen Glascontainer für Grün-, Braun- und Weißglas. Laut Angela Sachweh, Sprecherin der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS), wird es „im Moment“ der einzige Platz in der Innenstadt bleiben. „Er macht uns gerade viel Freude“, sagt sie. Besonders von den Anwohnern der Maximilianstraße erhalte man viel positive Rückmeldung. Auch mit befürchteter Vermüllung gebe es bislang keine Probleme. „Es ist uns ganz wichtig, dass dieser Platz sauber bleibt“, betont sie. Anfang des Jahres war die Sammlung von Altglassäcken auf Container umgestellt worden. Der Parkplatz Löffelgasse ist einer von bislang 44 Standorten in der Stadt.