Geschätzt 300 Menschen haben am Autogottesdienst an Christi Himmelfahrt in Rohrbach in circa 125 Fahrzeugen teilgenommen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Pfarrer Holger Müller vom Protestantischen Dekanat Bad Bergzabern. Man habe schon mehrere Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert, so viele Leute habe er aber noch nicht begrüßen können. Es sei schon ein besonderer Gottesdienst gewesen, „man sieht die Menschen ja nicht“, sagt Müller. Immerhin: Die Besucher hätten zum Amen gehupt, so kam doch eine Reaktion der Gläubigen bei Müller auf der Bühne an. Die Feier sei komisch gewesen, „man spricht normalerweise zu Menschen“. Dieses Gefühl sei durch den Dialog auf der Bühne mit seiner Kollegin Angela Fabian abgefedert worden. Ob es eine Neuauflage gibt, lässt Müller auch mit Verweis auf den Aufwand offen. „Ich kann es mir vorstellen“, sagt er. Wobei der Pfarrer die direkte Begegnung mit der Gemeinde bevorzugen würde. Auch in Landau hat die Protestantische Kirche auf dem Neuen Messegelände am Donnerstag einen Autogottesdienst gefeiert.