Für die energetische Sanierung der Herzog-Christian-Grundschule in Herschweiler-Pettersheim sowie des Dachs der Grundschule Brücken erhält die Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal rund 847.000 Euro an Fördergeldern vom Land. Die Summe stammt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation – kurz: KIPKI. VG-Bürgermeister Christoph Lothschütz nahm den Förderbescheid entgegen, den die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther mit in den Kuseler Südkreis gebracht hatte.

„Wirksamer Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung“, sagte Dick-Walther. Die energetische Sanierung von Gebäuden, wie sie die VG Oberes Glantal nun plane, sei ein wichtiger und entscheidender Baustein für einen effektiven Klimaschutz, betonte die Staatssekretärin. Lothschütz ergänzte, dass das Förderprogramm der VG ermögliche, künftig eine große Menge an Energie einzusparen.