62-Jähriger soll Arzt getötet haben

Das SEK sprengt am Montagmorgen eine Tür in Rülzheim, ein Mann wird festgenommen. Am Dienstag wird klar: Der 62-Jährige wird des gemeinsamen Totschlags an einem Chemnitzer Kardiologen verdächtigt.

Auftakt im Prozess um verstorbene Frau

Staatsanwaltschaft legt Vater und Stiefmutter fahrlässige Tötung durch Unterlassung und Freiheitsberaubung zur Last.

Ein Sterbefall und die Geschichte danach

Nach dem Tod der Tante im Offenbacher Seniorenheim liegt der Neffe mit den Betreibern im Clinch. Es geht um offene Rechnungen. Er wittert ein Geschäftsmodell.

Weintage und Piwi-Messe in Landau

Der Klimawandel zwingt Winzer zum Umdenken. Neue pilzresistente Reben, genannt Piwis, gewinnen an Bedeutung. Sie sind eines der Themen beim Weinerlebnis in der Landauer Altstadt – und vorher schon bei einer Messe.

Stein auf Stein zum Rekord

Es mutet rekordverdächtig an: Am Wochenende soll in Landau ein großes Lego-Mosaik entstehen. Mitverantwortlich ist der Westpfälzer Martin Schild. Er weiß, welche Landauer Gebäude gut nachzubauen sind – und was ein dunkles Zeitalter damit zu tun hat.

Neue Zukunft für zwei Kitas

Die Lebenshilfe SÜW hat in Sachen Kitas Planungssicherheit. An einem Standort bleibt sie zumindest vorerst Trägerin – an einem anderen im Kreis ist der Verein dagegen aus dem Spiel.