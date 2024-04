Im Februar 2022 starb im Kreis Germersheim eine 39-jährige Frau an den Folgen einer Lungenembolie. Der Amtsarzt hatte festgestellt, dass die Verstorbene extrem dehydriert und mangelernährt gewesen war. Nun geht der Fall vor Gericht.

Der Vater und die Stiefmutter, in deren Haushalt die verstorbene Frau gelebt hatte, müssen sich nun ab Montag, 29. April, wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Landau verantworten.

Die Ermittlungen in diesem Fall hatten sich als sehr schwierig gestaltet, so die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig, da die Tat sich im engen familiären Verbund abgespielt hatte. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass die junge Frau wohl bereits 2021 an einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Das habe dazu geführt, dass sie nach Angaben des Vaters häufig laut geschrien hat und kaum zu beruhigen war. Sie soll aber jegliche medizinische Betreuung abgelehnt haben. Er habe sie auch, um sie vor sich selbst zu schützen, mehrfach ans Bett gefesselt.

Zu schwach zum Essen und Trinken

Im Winter 2021/22 erkrankte die Frau an einer schweren Bronchitis, habe aber, so der Vater während der Ermittlungen, es abgelehnt, zum Arzt zu gehen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätten die Eltern aber einen Arzt holen müssen, als der Zustand der Frau erkennbar immer bedrohlicher wurde, da sie kaum noch getrunken und nichts mehr gegessen habe. Spätestens dann, so die Staatsanwältin, hätten die Eltern Maßnahmen ergreifen und Hilfe holen müssen. In der Anklageschrift wird davon ausgegangen, dass sie deshalb so geschwächt war, dass sie am Ende weder essen noch trinken konnte. Nach ihrem Tod hatte der Amtsarzt die Polizei informiert; es wurden eine Obduktion angeordnet, ein medizinisches Gutachten erstellt und Zeugen befragt.

Die Verhandlung beginnt am Montag, 29. April, 9 Uhr und soll am 15. und 17. Mai sowie am 3. Juni fortgesetzt werden.