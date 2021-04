In der Region gibt es im Vergleich zum Vortag 73 neue bestätigte Corona-Infektionen. Wie die zuständigen Gesundheitsämter am Donnerstag mitteilen, entfallen 30 Neuinfektionen auf den Kreis Germersheim, 43 auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße. Neu betroffene Einrichtungen: Ein Kind in der Katholischen Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz in Hayna wurde positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Das Kind hatte die Einrichtung zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits mehrere Tage nicht mehr besucht. Im St. Paulus Stift in Herxheim wurde ein Bewohner positiv auf das Virus getestet. Zwölf Personen sind in Quarantäne. Ebenfalls positiv ist ein Patient im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, Standort Landau. Hier werden die Kontaktpersonen noch ermittelt.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen für den Kreis Germersheim bei 145,7, für die Stadt Landau bei 87,5 und für den Kreis Südliche Weinstraße bei 93,2.

Wie Landau die Lockerungen zurücknimmt

Unterdessen hat die Stadt Landau wie erwartet eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie tritt Sonntag, 0 Uhr, in Kraft. Die Stadt kehrt wieder zu Terminshopping zurück – aber: Termine können auch spontan vereinbart werden, wenn es die Anzahl an Kunden im Laden zulässt. Die Öffnung der Außengastronomie für Gäste mit negativem Corona-Test bleibt, wie auf Landesebene festgelegt, von den Schließungen unberührt, betont die Stadtverwaltung. Im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten darf nur im Freien und nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen Sport getrieben werden. Weiter ist kontaktfreies Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einem Trainer im Außenbereich und auf öffentlichen und privaten Außensportanlagen zulässig.

