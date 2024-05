Fast ein Heimspiel: Der aus Winnweiler in der Nordpfalz stammende Sänger Mark Forster, 41, hat am Abend ein umjubeltes rund 90-minütiges Konzert in der sehr gut gefüllten SAP-Arena in Mannheim gegeben. Neben gefeierten großen Hits wie „Chöre“ (samt Konfettiregen), „Übermorgen“ und „Au revoir“ gab es auch einige Merkwürdigkeiten wie einen ausgedehnten Merchandise-Werbeblock zu Beginn und einen inszenierten Stromausfall. Das tat der großartigen Stimmung aber keinen Abbruch. Der schon sehr lange in Berlin lebende Musiker veröffentlichte bisher sechs Alben, zuletzt 2023 "Supervision".

Im Vorprogramm trat die an der Popakademie Baden-Württemberg studierende Sängerin Soffie auf, die mit „Für immer Frühling“ den Protestsong der Demos gegen Rechtsextremismus geschrieben hat.