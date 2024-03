Landau ist Pfälzer Knöllchenhauptstadt

Nirgendwo werden, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Strafzettel verteilt wie in Landau. Statistisch gesehen erhielt dort im vergangenen Jahr fast jeder Einwohner eine Verwarnung fürs Falschparken. Das Landauer Ordnungsamt hat sich anschließend auf Ursachenforschung begeben.

Eltern bedauern Brücken-Absage

Die Radbrücke entlang der Queich wird wahrscheinlich verschoben. Das bedauert der Stadtelternausschuss. Für die Sicherheit der Kinder wäre die Brücke eine gute Sache gewesen.

Eine Stadt ohne Bürgermeister

Der Bürgermeistersessel im Kandeler Rathaus ist seit Monaten verwaist. Der Kommunalpolitiker ist erkrankt, wenn auch offiziell noch im Amt. Ratssitzungen und Geschäfte laufen weiter.

Tieren eine Stimmen gegeben

Vegan leben ist eine Frage der Ethik, sagen Anna Ferrari und Wolf Buck. Es gehe nicht nur um Ernährung, sondern auch ums Tierwohl. In ihrem Kinderbuch greifen sie das Thema auf.

Mit zwölf Jahren verheiratet

Frauen und Männer aus unterschiedlichen Kulturen schildern die Situation der Frauen in ihren Herkunftsländern: Eine Gesprächsrunde anlässlich des Weltfrauentags.