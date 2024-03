Vegan leben ist eine Ethik-Frage, sagen Anna Ferrari und Wolf Buck. Es gehe nicht nur um Ernährung, sondern auch ums Tierwohl. In ihrem Kinderbuch greifen sie das Thema auf.

Anna Ferrari und Wolf Buck leben ihre Überzeugung. Und das seit Jahren. Vegan zu sein ist für das junge Landauer Lehrerpaar eine Frage der Ethik, die sich nicht allein an einem Speisezettel frei von tierischen Produkten jeglicher Art festmachen lässt. Sie haben weit darüber hinaus das Wohl und die Rechte der Tiere im Blick. Auch in ihrem gerade erschienenen Erstlingswerk, einem bunt illustrierten Bilderbuch mit gereimten Texten. Der Titel: „Frieda besucht den Zoo … und macht eine unerwartete Erfahrung“.

Im Mittelpunkt steht die kleine Katze Frieda mit ihrem herzförmigen Fleck um das rechte Auge, die auf ihrem Spaziergang durch den Zoo mit den dort lebenden Tieren ins Gespräch kommt. Ihnen allen haben Ferrari und Buck eine Stimme gegeben. Von ihren Erfahrungen erzählen die Affen ebenso wie die Papageien, der Elefant ebenso wie der Tiger oder der brummende Eisbär: „Du denkst, wir leben in größter Harmonie, planschen so ausgelassen wie noch nie. Doch was uns fehlt ist das kalte Meer, den Schnee des Nordpols lieben wir so sehr. Weiße Landschaft weit und breit, wo sich eine Eisscholle an die Nächste reiht.“

Schüler inspirieren das Lehrerpaar zu Buch

„Mit unserem Kinderbuch, dem ersten ethischen über Zoos, wollen wir keinesfalls Tierparks verherrlichen“, sagt Anna Ferrari. Vielmehr war es das Ziel, die besondere Perspektive der Zootiere deutlich zu machen, auch nicht zu verhehlen, dass die Tiere dort zwangsläufig ihrer natürlichen Lebensumgebung, auch ihrer Familien beraubt sind.

Dazu inspiriert fühlte sich das Paar auch von seinen Schülern, die immer wieder Fragen zur veganen Lebensweise stellen. „Die Entscheidung, ein Kinderbuch zu dieser wichtigen Thematik zu schreiben, sehen wir auch als einen Beitrag zur Bildung und Aufklärung von Kindern“, bringt es Wolf Buck auf den Punkt. In Paris geboren, hat er seine ersten Lebensjahre in der Seine-Metropole verbracht. An der Uni Koblenz-Landau studierte er Lehramt für Grundschule mit den Fächern Romanistik und Sport. Heute ist der 33-Jährige an der bilingual geführten Thomas-Nast-Grundschule in Landau tätig.

Zweites Buch mit der kleinen Katze Frieda könnte folgen

Anna Ferrari, eine waschechte Landauerin, wuchs bei ihrer deutschen Mutter und ihrem französischen Vater bilingual auf, absolvierte das Studium der sozialen Arbeit in Darmstadt, studierte an der Landauer Uni Sonderpädagogik mit den Fächern Germanistik und Romanistik. Die 31-jährige Südpfälzerin unterrichtet heute in Schifferstadt. Ihre Begeisterung für das Lesen von Büchern und das Verfassen von eigenen Texten hat ihr wohl die Mama, Angelika Drexler-Ferrari, ehemalige Deutschlehrerin, in die Wiege gelegt.

Wenn Frieda mit ihren Erlebnissen bei ihren jungen Lesern Freunde findet, kann sich das Hobby-Autorenpaar durchaus vorstellen, die kleine Katze noch auf ganz anderen Spazierwegen zu begleiten. Die beiden Weltenbummler, die vor allem von Asien fasziniert sind, haben vielleicht schon eine neue Idee. Wobei die Thematik vegan auch dann sicher nicht ausgespart bleiben wird. „Vegan zu sein, ist nicht das Größte, sondern das Mindeste, was wir tun können“, sind sich die beiden einig. Sie schätzen sich glücklich, mit Alessandra Catalioti, die in Berlin lebt, eine Illustratorin gefunden zu haben, die ebenfalls vegan lebt und Tieren und deren Rechte ihre Arbeit widmet und so auch Frieda und ihren Freunden ein Gesicht gab.

Info

„Frieda besucht den Zoo… und macht eine unerwartete Erfahrung“, Anna Ferrari und Wolf Buck, 52 bunt illustrierte Seiten, ISBN 978-3-347-63736-8. Zum Preis von 22.90 Euro unter shop.tredition.com erhältlich.