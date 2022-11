Kläranlagen bekommen keine Chemikalien mehr

Wichtige Stoffe zur Abwasserreinigung sind knapp und teuer. Zur Not müssen Grenzwerte nicht mehr eingehalten werden. Das ist natürlich schlecht für die Fische.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei Billigheim-Insheim ist ein 83-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Tanken rund um die Uhr

Ein neuer Pächter betreibt die Shell-Tankstellen in Hinterweidenthal an der B10 und in Dahn an der B427. In Hinterweidenthal sollen Kunden künftig rund um die Uhr vorbeischauen können.

Vom Leben im Krieg

Die Äbtissin eines großen Klosters in Odessa hat mit drei weiteren Frauen die Pfalz besucht. Sie hat auch mit Helfern in der Kurstadt gesprochen. Und sie hat davon berichtet, wie das Leben in Odessa mitten im Krieg ist.

Dubbebecher sind der Renner

Auf den ersten Blick deutet in der Werkstatt der Töpferei Schnorr nichts darauf hin, dass der dazugehörende Laden im Dezember schließen wird. Derzeit gibt es sogar viele Überstunden.

Schulneubau ist vom Tisch

Die Grundschule in Freckenfeld wird saniert. Erweitert wird die zweizügige Grundschule in Minfeld, die Schulturnhalle außerdem saniert. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern.