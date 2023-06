Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Bewerber, zwei Bewerberinnen, aber nur eine hat eine realistische Chance, neue Beigeordnete in Landau zu werden. Das ist die Ausgangslage in einem ungleichen Rennen, das am 18. Juli vom Stadtrat in geheimer Wahl entschieden wird.

Ein ungleiches Rennen ist es deshalb, weil sich die Koalition aus Grünen, CDU und FDP bereits auf Lena Dürphold (CDU) verständigt hat.