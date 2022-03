Am Sonntag wählen 15.000 Einwohner aus dem Schwarzbachtal, dem Wallhalbtal und von der Sickinger Höhe ihren Verbandsbürgermeister. Es ist die zweite Bürgermeisterwahl seit der Fusion von Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen.

14.465 Bürger in den 20 Dörfern der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben dürfen am Sonntag den neuen Verbandsbürgermeister wählen. Zur Wahl stehen vier Bewerber: Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) aus Thaleischweiler-Fröschen, Patrick Sema (SPD) aus Schauerberg, Martin Eichert (FWG) aus Schauerberg und Sebastian Schäfer (FDP) aus Höhfröschen. Der Sieger wird am 1. Juli 2022 sein Amt für acht Jahre antreten. Sollte keiner der vier die absolute Mehrheit erhalten, gehen die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, zwei Wochen später in eine Stichwahl.

2014, als in der frisch fusionierten Verbandsgemeinde erstmals ein Bürgermeister gewählt wurde, hatten 69,5 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Auch damals hatten sich vier Kandidaten um das Amt beworben. In einer Stichwahl hatte sich Peifer gegen Mitbewerber Berthold Martin (FWG) durchgesetzt.

Über 5000 Briefwahlunterlagen verschickt

„5179 Briefwahlunterlagen haben wir bis Donnerstag ausgegeben“, sagt Wahlleiter Heino Schuck, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde. Von diesen möglichen Briefwählern hatten bis Donnerstag 3700 ihre Stimme bereits abgegeben. Abgegeben werden können die Briefwahlstimmen gleichfalls bis Sonntag 18 Uhr, bis zum offiziellen Wahlende.

„Die Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag 18 Uhr im Wahlamt beantragt und abgeholt werden“, erläutert Schuck. Das Wahlamt befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler-Fröschen. Am Freitag ist es von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dann schließt es. Wichtig sei, sagt Schuck, dass im Wahlamt die 3G-Regel gelte. Zutritt hat nur, wer geimpft, genesen ist oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweist.

Briefwahlunterlagen können in begründeten Ausnahmefällen – zum Beispiel, wenn jemand am Samstag positiv auf Corona getestet würde und in Quarantäne müsste – am Sonntag noch bis 15 Uhr abgeholt werden. Dann im Rathaus in Thaleischweiler-Fröschen, wo am Sonntag ab 8 Uhr die Wahlzentrale eingerichtet wird. Auch dort gilt die 3G-Regel. Auch für diejenigen, die an diesem Tag noch Briefwahlunterlagen abholen. Abgegeben werden können die Briefwahlstimmen am Sonntag bis 18 Uhr in den Wahllokalen.

Persönlich gewählt werden kann in den Wahllokalen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. „Es gelten die gleichen Bedingungen, wie zuletzt bei der Landtags- und Bundestagswahl“, erläutert Schuck. In den Wahllokalen gilt die Maskenpflicht, es ist Abstand zu halten, das Mitbringen eines eigenen Stiftes wird empfohlen.

Liveübertragung vor dem Rathaus

Eine Änderung gibt es für die Wähler in Höhfröschen. Auf deren Wahlunterlagen ist noch der Kindergarten als Wahllokal angegeben. Das hat sich geändert. Da die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses soweit fortgeschritten ist, dass die Wahl dort stattfinden kann – was bei Ausgabe der Wahlunterlagen noch nicht sicher war – „haben wir das Wahllokal dorthin verlegt“, sagt Schuck.

Am Sonntag werden im großen Ratssaal in Thaleischweiler-Fröschen die einlaufenden Ergebnisse erfasst und auf eine große Leinwand übertragen. Da bedingt durch Corona nur eine begrenzte Anzahl Gäste im Ratssaal dabei sein kann, „stellen wir auch auf dem Parkplatz vor dem Rathaus eine Leinwand auf, übertragen alles auch nach draußen“, erläutert Schuck. Wer live miterleben möchte, wie die Wahlergebnisse sich entwickeln, „kann dort gerne vorbeikommen“, lädt Schuck Interessierte an das Rathaus ein. Am Mittwochabend habe man das System getestet. „Es funktioniert, und es ist ja auch schönes Wetter prognostiziert“, sagt der Wahlleiter.

Mit Thomas Peifer gibt es bereits einen Kandidaten, der am Sonntag nicht vor Ort sein kann. Peifer ist Corona-bedingt in Quarantäne. Alle vier Kandidaten erhalten Zugangscodes, um sich am Wahlabend online im Rathaus dazuschalten zu können. Das Ganze funktioniere interaktiv, man könne mit den Kandidaten reden, das werde auch entsprechend übertragen, erläutert Schuck.