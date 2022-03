Am Sonntag wird in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben der neue Verbandsbürgermeister gewählt. Ein Kandidat wird nicht im Rathaus sein, wenn die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen eintreffen: Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) ist in Quarantäne. Der PCR-Test hat bestätigt, dass sich Peifer mit Corona infiziert hat. „Mir geht es soweit ganz gut, ich bin etwas erkältet“, beschreibt Peifer seine Symptome. Die nächsten Tage, inklusive Wahlsonntag, muss er allerdings zu Hause in Thaleischweiler-Fröschen verbringen. Deshalb hat Peifer direkt nach dem Testergebnis seine Briefwahlunterlagen beantragt. Normalerweise gehe er immer persönlich wählen. „Geht ja jetzt nicht“, sagt Peifer mit Blick auf die Quarantäne. Die Briefwahlunterlagen zu bekommen, „ist ja noch problemlos möglich“, sagt er und ergänzt schmunzelnd: „Es soll ja keine Stimme verloren gehen. Auch nicht durch Corona.“