Die Verrohung der Sitten, das Fehlen von Anstand und Respekt, hat nicht erst in den vergangenen Monaten zugenommen – auch wenn Corona bei einigen die Zündschnüre noch kürzer hat werden lassen. Das Ich-Ich-Ich dominiert mehr und mehr, der Gemeinsinn geht verloren; ebenso Maß und Ziel, wenn man nicht einer Meinung ist. Die Möglichkeit, sich im Internet anonym, also feige, groß aufzuspielen, hat das Ihre getan. Maulen ist ja allemal bequemer als Machen.

Dabei vergessen jene, die Ehrenamtliche attackieren, vor allem eines: Ohne den Einsatz von Menschen für das Gemeinwohl, ohne ihre Bereitschaft, sich in der Freizeit in ihrem Ort oder Verein zu engagieren und Verantwortung in Form eines Amtes zu tragen, sähe es in vielen Bereichen der Gesellschaft ganz mies aus. Auch in unseren Dörfern.