Angriffe gegen kommunale Amts- und Mandatsträger nehmen immer mehr zu. Auch Bürgermeister im Kreis Kusel haben solche Erlebnisse schon gemacht. Im Nordkreis scheint die Welt diesbezüglich aber noch in Ordnung zu sein. Ein Online-Portal soll den Amtsträgern nun Hilfestellung bei derartigen Problemen geben.

Laut der Körber-Stiftung gaben 64 Prozent der Bürgermeister in einer Umfrage im Jahr 2020 an, dass sie Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt sind. Vor kurzem hat der Fall des Ortsbürgermeisters von Höhfröschen bei Pirmasens, der von mehreren Jugendlichen tätlich angegriffen und erheblich verletzt wurde, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte eine Party am Grillplatz des Ortes wegen der aktuellen Corona-Situation auflösen wollen.

Aufgrund solcher und ähnlicher Vorfälle hat die Stiftung das Online-Portal „Stark im Amt“ erschaffen, das sich an alle kommunalen Amts- und Mandatsträger in Deutschland richtet, die politische Verantwortung für ihre Gemeinde übernehmen. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Online-Portal Ende April freigeschaltet hat

Radmuttern gelöst

Viele Stadt- und Ortsbürgermeister im Kreis Kusel sahen sich auch schon mit Beleidigungen oder gar tätlichen Angriffen konfrontiert. Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff berichtet im Gespräch mit der RHEINPFALZ gar von einem Vorfall, der vor ein paar Jahren schlimme Folgen hätte haben können. „Man hat die Radmuttern an meinem Auto gelockert. Als ich mit meiner Familie auf der Autobahn unterwegs war, hat mich dann plötzlich mein Hinterrad überholt“, erinnert sich Hartloff.

Er habe den Wagen zwar auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht, der Schreck saß aber tief. „Nur gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wir sind alle unverletzt geblieben. Aber das Auto war schon erheblich beschädigt.“ Eine Strafanzeige habe er anschließend selbstverständlich gestellt – nicht die einzige in seiner Amtszeit, wie er angibt. Die sei aber im Sande verlaufen. Ansonsten sei es schon oft unflätig, was er sich anhören müsse, besonders im Internet sei es „schon oft sehr hart“, was mancher ihm an den Kopf werfe. „Da habe ich allerdings mittlerweile ein dickes Fell und versuche, mich davon nicht beeinflussen zu lassen“, sagt Hartloff mit einem Schmunzeln.

Als „Mörder“ beschimpft

Sein Kollege Thomas Wolf, Ortsbürgermeister von Schönenberg-Kübelberg, weiß, wie es ist, beleidigt und bedroht zu werden – beispielsweise per Mail oder Telefon. Erst kürzlich habe es den Fall gegeben, dass am Friedhof drei Bäume gefällt werden mussten, die im Baumkataster als unsicher eingestuft worden waren. „Da kamen anschließend massive Anfeindungen, man hat mich sogar als Mörder bezeichnet“, berichtet Wolf.

Er habe den Kritikern dann einen Auszug des Baumkatasters geschickt, um zu belegen, dass man keine andere Wahl hatte, als die Bäume zu fällen. „Da wurde mir dann aber unterstellt, das seien ,Fake News´ und wir hätten einfach so völlig gesunde Bäume gefällt.“ Wolf glaubt, dass die aktuelle Corona-Situation ein Faktor ist, der manchen Bürger zu solchen Anfeindungen hinreißt.

„Die Leute sind derzeit unausgeglichener und unausgeglichener – die Hemmschwelle ist stark gesunken. Dazu haben wir in Schönenberg-Kübelberg derzeit einige Baustellen, da kommt halt grad einiges zusammen.“

Sachliche Kritik

Von wenig bis gar keinen Beleidigungen berichtet hingegen Waldmohrs Stadtbürgermeister Jürgen Schneider. „Auch von meinen Beigeordneten habe ich nie etwas über solche Vorfälle gehört.“ Kritik gebe es zwar immer mal wieder, aber die bleibe meist sehr sachlich.

Ähnlich geht es Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis und ihrem Kollegen Herwart Dilly aus Wolfstein. Beide berichten, bislang nicht wirklich beleidigt oder gar bedroht worden zu sein. „Im Gegenteil“, sagt Steinhauer-Theis. „Ich habe bislang tatsächlich nur Positives erlebt. Der Umgang hier in Lauterecken ist sehr respektvoll.“ Klar gebe es immer mal wieder Diskussionsbedarf, aber das verlaufe immer sachlich.

Dilly gibt zwar an, dass er des Öfteren den ein oder anderen Spruch zu hören bekomme. „Aber das sind meist dieselben Personen, die oft hinter dem Rücken über einen reden.“ Er suche dann immer das persönliche Gespräch, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Nicht immer sei die Gegenseite allerdings dazu bereit.

Portal „sinnvoll“

Alle befragten Bürgermeister finden, dass mit dem Portal „Stark im Amt“ ein wichtiges und richtiges Zeichen gesetzt wurde. „Man muss solidarisch mit den Kollegen sein und den Leuten zeigen, dass es so nicht geht. Mehr Aufmerksamkeit führt vielleicht auch zu mehr Zivilcourage bei den Bürgern“, hofft Hartloff.

Thomas Wolf pflichtet Hartloff bei und sagt, dass es „höchste Zeit“ war, dass Bürgermeistern, Mandatsträgern und Ehrenamtlichen die Möglichkeit gegeben werde, über persönliche Ängste und Sorgen zu berichten und sich gegenseitig auszutauschen. Gerade das Ehrenamt sollte mehr gewürdigt und jene, die sich engagieren, besser geschützt werden.