Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt ist es also so weit: Der große Tag der Wahl steht kurz bevor, bei der so viel offen ist wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. In unserem Landkreis wird am Sonntag aber nicht nur über die Zusammensetzung des künftigen Bundestages abgestimmt, in Schopp dürfen die Wähler gleichzeitig darüber befinden, wer das Ortsbürgermeisteramt bekleiden darf.

Seit 1. Mai ist dieses vakant, seit CDU-Mann Benjamin Busch überraschend aus privaten und familiären Gründen seinen Rücktritt erklärte. Erst seit 2019 stand er