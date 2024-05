Dominik Walk gibt die Leitung der Feuerwehr an Thomas Kreiner ab. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft, die in der Kindheit mit einer gemeinsamen Abneigung begann.

26 Jahre als stellvertretender Wehrführer und zehn Jahre als Wehrführer der Feuerwehr Ottersheim sind genug, sagte sich Dominik Walk und gab die Leitung an seinen bisherigen Stellvertreter Thomas Kreiner ab. „Das heißt nicht, dass ich nichts mehr mit der Feuerwehr zu tun habe, aber ich wollte die Verantwortung nicht mehr und mehr Zeit für Privates haben“, sagt Walk. Mit seinem Nachfolger verbindet ihn eine lange Feuerwehr- und auch sonst Freundschaft. Gemeinsam bringen sie es auf etwa 90 Jahre Feuerwehrdienst. „Wir haben uns schon immer blind verstanden“, sagen beide unisono.

Mit zwölf beziehungsweise elf Jahren waren Walk und Kreiner Gründungsmitglieder der damaligen Jugendgruppe in Ottersheim, der ersten Jugendgruppe in der Verbandsgemeinde übrigens. „Wir sind beide Anti-Sportler“, erklärt Kreiner warum sie als Jugendliche nicht beim Handball oder Turnen gelandet sind. „Meine Mutter war dagegen, aber mir hat Feuerwehr schon immer besser gefallen. Feuerwehr war und ist mein Leben“, sagt Walk.

Etwa 70.000 Euro an Arbeitsleistung

Beide haben sie ungezählte Stunden Feuerwehr hinter sich – im Einsatz, bei Übungen, auch Geselligkeit gehört dazu und nicht zuletzt Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte. „Beim Neubau des Feuerwehrhauses haben alle Feuerwehrler aus Ottersheim zusammen etwa 70.000 Euro an Arbeitsleistung erbracht“, erzählt Walk. Zur Bauzeit habe er noch in Offenbach gearbeitet und sei des öfteren mal eben für eine Stunde zu einer Besprechung gekommen. „Natürlich in Absprache mit meinem Arbeitgeber“, so Walk. An Samstagen oder abends wurde gemauert und gewerkelt. Und das Gebäude wolle nun auch gepflegt werden, ergänzt Kreiner.

Das neue Feuerwehrhaus bezeichnen beide als Glücksfall für die Wehr. „Die Lage und das Gelände seien optimal, zumindest deutlich besser als in den beengten Räumen des alten Feuerwehrhauses in der Ortsmitte. „Dort gab es keine Umkleide oder Sanitäreinrichtungen für Frauen“, nennt Walk einen nicht unwichtigen Grund für den Neubau. „Die Verwaltung hat ihr Vertrauen in uns gesetzt. Eine gute Zusammenarbeit ist wichtig“, sagt Kreiner und will eben diese während seiner Amtszeit fortführen. Schließlich seien es die Verwaltung und die Gemeinderäte, die über die Gelder für die Feuerwehr entscheiden, gibt Walk zu bedenken.

Public-Viewing für guten Zweck

So stehe etwa für Ottersheim demnächst ein Ersatz für das gut 35 Jahre alte Großfahrzeug an. Gelder für die Ausstattung gibt es auch vom Förderverein St. Florian, die dieser etwa bei Public-Viewing-Veranstaltungen zu internationalen Fußballereignissen verdient. „Wir können uns so Manches leisten und sind gut ausgestattet. Außerdem bleibt das Geld so im Ort“, sagt Kreiner. Zudem trage der Förderverein die First Responder, die ebenfalls im neuen Feuerwehrhaus angesiedelt sind. Die First Responder-Gruppe geht auf eine Initiative von Kreiner zurück.

Mit etwas über 30 aktiven Feuerwehrmänner und -frauen, der Ausrüstung, genügend Nachwuchs und dem neuen Feuerwehrhaus ist die Ottersheimer Wehr also gut aufgestellt. Ein weiteres Anliegen ist ihm die Gestaltung des Übergangs von den Älteren hin zu den Jüngeren. „Wir haben etliche Ü50er, dann klafft eine Lücke und die Jüngeren sind eher U40 – so ganz grob“, berichtet Walk. Die Weichen sind gestellt. Mit Christoph Thomas hat Kreiner einen der Jüngeren als Stellvertreter. „Ich habe mich nur für fünf Jahre wählen lassen, weil ich mit 60 Jahren in Altersteilzeit will. Das passt dann ungefähr“, sagt Kreiner. Und danach? „Kümmere ich mich weiter um die technischen Sachen“, sagt Kreiner und lacht.