Ein Liberaler strebt in Enkenbach-Alsenborn ins Ortsbürgermeisteramt: Ralf Folz. Damit tritt neben Amtsinhaber Jürgen Wenzel (CDU) und Christel Meusel (SDP) ein dritter Bewerber an.

Der FDP-Mann Ralf Folz ist 61 Jahre alt, verheiratet und wohnt im Ortsteil Alsenborn. Er habe in seiner Zeit als Mitglied des Gemeinderates bereits kommunalpolitische Erfahrungen sammeln können, heißt es seitens seiner Partei. „Sachlichkeit, Ehrlichkeit und gleiche Behandlung aller Bürgerinnen und Bürgern“, nennt er als sein Motto.

Als selbstständiger Obst- und Gemüsehändler, der selbst landwirtschaftlichen Anbau betrieben hat, sagt Folz von sich: „Ich bin sehr naturverbunden.“ Samstags sei er an seinem Marktstand in Kaiserslautern anzutreffen. „Da habe ich das Ohr an den Leuten und höre, wo der Schuh drückt.“

„Schulden der Werke führen zu hohen Gebühren“

Eines seiner Themen, die er als Ortschef angehen würde, sind die Gemeindefinanzen. Hier nennt er vor allem die Schulden der Gemeindewerke, durch deren gesetzlich vorgeschriebene Übernahme weitere Verluste und neue Schulden drohten. Durch eine Umbuchung durch die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen mit dem Land Rheinland-Pfalz habe die Gemeinde zwar ihre Schulden, verursacht durch die Werke, fast vollständig abbauen können. Die immer noch vorhandenen Schulden der Gemeindewerke blieben jedoch bestehen, mit den genannten Folgen. So sei die Verlagerung von Gemeindeschulden zu den Gemeindewerken ein Fehler gewesen. Die Folgen seien hohe Gebühren und Grundsteuern auf höchstem Niveau. Das würde er gerne ändern.

Das Ausbluten der Ortskerne, die Aufgabe vieler Geschäfte und die ewige Baustelle in der Enkenbacher Hauptstraße und der lange Kindergartenausbau in Alsenborn bräuchten mehr professionelle Projektsteuerung und einen „Kümmerer“, findet Folz außerdem.

Auch Friedhöfe, Spielplätze und öffentliche Anlagen seien ihm wichtig. Sie sollten sauber sein und professionell gepflegt werden. „Dies ist mir ein großes persönliches Anliegen“, sagt Folz.

Auf der Liste für den Gemeinderat steht Ralf Folz an Position vier. Derzeit hat die FDP zwei der 22 Ratssitze inne.

Die FDP-Liste:

1. Goswin Förster, 2. Konstantin Haffner, 3. Rudi Scholl, 4. Ralf Folz, 5. Kirsten Krick, 6. Gabriele Jörg, 7. Erwin Schmitt, 8. Anna Maria Werle, 9. Martin Zieschank, 10. Marion Förster, 11. Walter Jörg, 12. Erhard Werle