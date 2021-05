Ob sie ihren Straßenausbau über wiederkehrende Beiträge oder durch Einmalzahlungen von Anliegern mitfinanzierten, das war bislang eine Entscheidung jeder einzelnen Kommune. Nun hat das Land Rheinland-Pfalz die Einmalbeiträge per Gesetz abgeschafft. Was bedeutet das für den Landkreis Kaiserslautern?

Für viele Eigenheimbesitzer im Landkreis Kaiserslautern galt bislang: Sie wurden zur Kasse gebeten, wenn die Gemeindestraße vor ihrer Haustür saniert oder ausgebaut wurde. Dabei konnten durchaus hohe, teilweise fünfstellige Beträge zusammenkommen, die für Einzelne nur schwer zu stemmen waren. Seit Anfang des Jahres sind solche Einmalbeiträge nicht mehr zulässig, die Mainzer Koalition aus SPD, FDP und Grünen hat ein neues Gesetz dazu verabschiedet. Um das System überall auf wiederkehrende Beiträge (WKB) umstellen zu können, bei denen 70 bis 80 Prozent der Investitionskosten für den Straßenausbau auf alle Hausbesitzer eines Ortes umgelegt werden, gibt es eine Übergangsfrist, die am 1. Januar 2024 endet. Daher müssen sich nun in vielen Ortschaften die Gemeinderäte des Themas annehmen.

Haltung der Bürgermeister gemischt

Die Haltung der Bürgermeister der Verbandsgemeinden (VG) dazu ist durchaus gemischt. Während die Christdemokraten Erik Emich (Bruchmühlbach-Miesau) und Ralf Hechler (Ramstein-Miesenbach) dem System fast nur Gutes abgewinnen können, sieht ihre Parteikollegin Anja Pfeiffer (Weilerbach) die WKB durchaus kritisch. „Ich hätte mir eine andere Abrechnungsvariante gewünscht – beispielsweise über die Grundsteuer“, verweist sie darauf, wie es in anderen Bundesländern gehandhabt werde. Auch eine komplette Übernahme der Kosten durch das Land hätte sie sich vorstellen können. Dies hatte etwa die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU in Rheinland-Pfalz gefordert. Größter Kritikpunkt Pfeiffers: „Der Verwaltungsaufwand wird weiter immens sein!“ Für die VG Weilerbach plane sie mit einer zusätzlichen Stelle, um die Arbeit zu bewältigen.

Die Befürworter der WKB geben zwar zu, dass die Verwaltung der Daten aufwendig sei. „Die Vorteile überwiegen aber aus meiner Sicht“, sagt Emich, in dessen VG das System schon vor Jahren beinahe flächendeckend eingeführt wurde. Nur Gerhardsbrunn rechnet noch anders ab, dort bestehe das „Straßennetz“ aber auch nur aus zwei Kreisstraßen, „Gemeindestraßen gibt es keine“. Emich betont, dass die WKB für die Bürger „eine kalkulierbare jährliche Größe“ seien, „die in der Höhe auch regelmäßig keine finanzielle Überforderung ergibt“. Und auch die Gemeinden könnten mit dieser Form der Abrechnung besser den Ausbau für die nächsten Jahre planen.

Gute Erfahrungen in Steinwenden und Frankenstein

Das bestätigt Matthias Huber (CDU), Ortsbürgermeister von Steinwenden.

Die WKB wurden dort 2008 kurz vor seinem Amtsantritt eingeführt. Seitdem würden die Investitionen in die Straßen nicht mehr aufgeschoben, sondern in Fünf-Jahres-Plänen angegangen. „Als Bürgermeister kann ich damit gut planen und es auch gegenüber den Bürgern einfacher kommunizieren“, hat Huber festgestellt.

Durchweg positive Erfahrungen hat auch sein Frankensteiner Amtskollege, Eckhard Vogel (FWG), mit den WKB gemacht. Eingeführt wurden sie in der Gemeinde schon unter seinem Amtsvorgänger Manfred Petry, also vor mindestens 20 Jahren. Vogel findet: „Die wiederkehrenden Beiträge sind weitaus sozialer als die individuelle Abrechnung“, da die Solidargemeinschaft einspringe und den Einzelnen dadurch entlaste. In den allermeisten Fällen könnten die Grundstücksbesitzer die zwar häufiger anfallenden, dafür aber sehr viel überschaubareren Summen zahlen, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. Bei den Einmalzahlungen sei die Gefahr, sich verschulden zu müssen, größer. Diesen Vorteil für die Bürger nennt auch Huber. Einen großen Pluspunkt sieht Vogel zudem darin, dass alle nach den gleichen Grundsätzen herangezogen würden. Das sei transparent und gerecht.

In Anfangsphase hohes Konfliktpotenzial?

Genau das bezweifeln Kritiker. Auch das neue System könne zu Ungerechtigkeiten führen – zum Beispiel bei Anwohnern an klassifizierten Straßen und gerade in der Umstellungsphase, wenn Anwohner in der Vergangenheit bereits hohe Einmalzahlungen geleistet haben (sie können allerdings bis zu 20 Jahre von den WKB befreit werden). Anja Pfeiffer erwartet daher: „Es werden wohl auch weiterhin Gerichte einiges zu entscheiden haben.“ Und Peter Degenhardt (CDU), Bürgermeister der VG Landstuhl, betont: „Es muss der richtige Zeitpunkt für die Umstellung auf WKB gefunden werden.“

Dass es gerade in der Anfangsphase ein hohes Konfliktpotenzial geben könne, gibt Harald Westrich (SPD), Bürgermeister der VG Otterbach-Otterberg, zu. „Eine Akzeptanz bei Grundstückseigentümern, bei denen in absehbarer Zeit nicht mit Straßenausbaumaßnahmen zu rechnen ist, ist schwer zu erreichen.“ Diesen Einwand kennt auch Huber. Er begegnet ihm mit dem Hinweis: „Unser Ziel ist, das gesamte Straßennetz in der Gemeinde zu erneuern.“ Das bedeute, dass jeder irgendwann profitiere. So kann seiner Erfahrung nach eine hohe Akzeptanz erreicht werden.

100 Prozent in den Straßenbau

Für Westrich sprechen vor allem die Argumente, dass die Solidargemeinschaft gefördert und der Einzelne entlastet wird, sowie dass die Gemeinden keinen Grund mehr haben, notwendige Baumaßnahmen hinauszuschieben, für die WKB.

Das sieht auch Hechler so. Dadurch, dass die Beiträge zweckgebunden seien, würden die Gelder tatsächlich zu 100 Prozent für den Straßenbau eingesetzt und es entstehe kein Investitionsstau mehr. Gute Straßen wiederum steigerten die Wohnqualität in den Gemeinden. Darüber hinaus habe er beobachtet: „Dadurch, dass keine Einmalbeiträge ,aufschlagen‘ sind die Leute bereit, während des Ausbaus auch Geld in das eigene Anwesen zu investieren. Es ist quasi ein kleines privates Konjunkturprogramm.“ Sein Eindruck: Die Ramstein-Miesenbacher akzeptieren die Beiträge überwiegend, das „merkt man gerade auch bei den Anrufen auf unserem extra eingerichteten Beitragstelefon“.