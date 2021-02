Die tatsächlichen Investitionskosten für den Straßenbau werden ermittelt und dann auf alle zahlungspflichtigen Grundstücksbesitzer umgelegt. Grundsätzlich gilt also: Je mehr Eigentümer es in einer Abrechnungseinheit gibt, desto geringer fallen die Kosten für jeden Einzelnen aus. Und: Wird wenig investiert, muss auch wenig bezahlt werden.

Von den WKB ausgenommen sein können in der Anfangsphase Eigentümer, die vor nicht allzu langer Zeit bereits einen Einmalbeitrag für den Straßenausbau geleistet haben. Befreit werden können Grundstücksbesitzer in diesem Fall drei bis 20 Jahre lang.

Mit in die Berechnung fließt ein, wie groß ein Grundstück ist, wie und in welchem Maß es genutzt wird. Um das Maß zu berechnen, wird ein Faktor für jedes Geschoss angesetzt. In der VG Otterbach-Otterberg bedeutet das beispielsweise, dass die Beiträge je nach Höhe der angefallenen Investitionen momentan zwischen 0,13 und 1,80 Euro pro Quadratmeter betragen. Hinzu kommt ein Zuschlag von in der Regel 15 Prozent je zulässigem Vollgeschoss. Bei einem 500 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem ein zweistöckiges Haus steht, müssten also zwischen 84,50 und 1170 Euro im Abrechnungsjahr gezahlt werden.