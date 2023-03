Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In deutschen Landen muss alles seine Ordnung haben. Das gilt von der Wiege bis zur Bahre – ja sogar noch darüber hinaus. Wie Bestattungen vonstattengehen müssen, welcher Grabschmuck erlaubt ist und in welcher Form der Verstorbenen gedacht werden darf, regelt in jeder Kommune die Friedhofssatzung. Und die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sie muss den immer neuen gesetzlichen Regelungen von Zeit zu Zeit angepasst werden.

So auch in der Sickingenstadt, wo der Stadtrat in seiner allerersten Videokonferenz die Satzung auf die Höhe der Zeit bringen musste. Im digitalen Dialog wurde der Paragrafenkatalog dabei vom