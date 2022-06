Am Standort des abgebrannten Penny-Markts in der Bruchmühlbacher Kaiserstraße wird kräftig gebaut. „Die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant“, sagte die Sprecherin der Penny Markt GmbH Südwest, Anne Behrendt, auf Anfrage. Einen konkreten Termin konnte sie noch nicht nennen. Der Markt war in der Nacht zum 7. März 2021 in Flammen aufgegangen. Nach Aussage des Brandsachverständigen handelte es sich um Brandstiftung. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Durch das Feuer wurde der erst 2015 eröffnete Discounter weitgehend zerstört. Den Schaden schätzte die Polizei damals auf rund fünf Millionen Euro.