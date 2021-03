Ein Penny-Markt in Bruchmühlbach (Landkreis Kaiserslautern) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau mitteilt, wurde sie um 3.22 Uhr zur Einsatzstelle in der Kaiserstraße gerufen. Nach Angaben der Polizei waren dabei über 100 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, die Ursache aber noch unklar.