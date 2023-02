Wer Fleisch essen möchte, darf die Augen nicht vor dem Thema Schlachtung verschließen. Die Tiere möglichst stressfrei zu töten, sollte den Konsumenten etwas wert sein.

Fleisch wird aus Tieren hergestellt. Wer es essen möchte, muss sich darüber bewusst sein, dass Rinder, Schweine, Hühner dafür getötet werden müssen. Früher war das für die Menschen etwas ganz Normales, meine Großmutter, die aus einer Landwirtschaft stammt, hat sogar noch selbst geschlachtet. Mittlerweile findet das Töten nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern hinter Schlachthoftüren statt. Rind und Steak werden kaum noch miteinander in Verbindung gebracht. Das soll sich jetzt wieder ändern. Die Landwirte selbst sollen wieder verstärkt ihr Vieh auf dem eigenen Hof töten dürfen. Den Tieren würden dadurch lange Wege zu immer weiter entfernt liegenden Schlachtstätten und damit großer Stress erspart. Das könnte sich, wie artgerechte Haltung und hochwertiges Futter, auch positiv auf die Fleischqualität auswirken. Natürlich wird so gewonnenes Fleisch teurer sein als massenproduzierte Ware aus dem Schlachthof. Das aber sollte es den Verbrauchern zum Wohle der Tiere wert sein.