Nach dem verdienten 1:0-Sieg des Karlsruher SC am Sonntag beim 1. FC Nürnberg amüsierten sich einige KSC-Fans über das Motiv der Eintrittskarten. Darauf zu sehen: Zwei in rot und schwarz gekleidete Comicfiguren im Manga-Style. Aufdruck: „Hier regiert der FCN!“

Mit dem Zweitliga-Spiel, das am Sonntag zu sehen war, hatte das allerdings nichts zu tun: Stattdessen war es der KSC, der fast nach Belieben dominierte und in der 37. Minute in Führung ging: