Der langjährige Grünen-Politiker Eike Heinicke hat in der Kreistagssitzung am Montag seinen Austritt aus der Partei verkündet, will aber weiter der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen angehören.

Dass er seiner Partei den Rücken kehrt, begründete der Allgemeinmediziner aus Reichenbach-Steegen unter anderem mit seiner abweichenden Haltung zur Coronapolitik von Bündnis