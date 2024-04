Das Congress Center Ramstein (CCR) bleibt ein städtischer Eigenbetrieb. Das beschloss der Stadtrat Ramstein-Miesenbach in seiner jüngsten Sitzung.

Wäre das CCR kein Eigenbetrieb, sondern würde von der Stadtverwaltung Ramstein-Miesenbach als Regiebetrieb geführt werden, könnte dadurch Geld gespart werden. So jedenfalls sehe das der Rechnungshof, teilte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) den Stadtratsmitgliedern mit. Von mindestens 30.000 Euro sei in dem Bericht die Rede, weil gesonderte Wirtschaftspläne und die Kosten für die Abschlussprüfung entfielen. Insgesamt vereinfache sich die Buchhaltung, Synergieeffekte könnten genutzt und Personal eingespart werden, sind die Rechnungsprüfer überzeugt.

„Wir bezweifeln stark, dass wir durch die Aufgabe des Eigenbetriebs etwas einsparen würden“, stellte Hechler fest. Die Abschlussprüfung koste 10.000 Euro, die entfielen in diesem Fall tatsächlich, aber der Buchungsaufwand sowie die Kosten für das Personal und Betrieb des Hauses blieben in etwa gleich. Außerdem sei das CCR als Eigenbetrieb, und nur als solcher, vorsteuerabzugsberechtigt, wodurch 2022 knapp 94.300 Euro an den Betrieb zurückgezahlt worden seien.

Als Negativbeispiel Landstuhl angeführt

Er betonte, der Eigenbetrieb CCR sei ein funktionierendes Konstrukt und warb dafür, nicht daran zu rütteln. „Ich würde es so lassen. Denn wie es nicht geht, sieht man in Landstuhl“, verwies er noch auf die Stadthalle der benachbarten Sickingenstadt, die seit 2021 vom dortigen Rathaus mit verwaltet wird. Der Rat folgte dieser Einschätzung und sprach sich einstimmig für die Fortführung des CCR als Eigenbetrieb aus.