Die rege Bautätigkeit in Hochspeyer nahm Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) in der Ratssitzung am Montagabend zum Anlass, die Mandatsträger über Art und Dauer der Arbeiten zu informieren. Teilweise ist ein Ende in Sicht, teils ist noch Geduld gefragt.

„Der Ausbau der Ortsdurchfahrt läuft mit Verzögerungen durch Schlechtwetter und Frost noch planmäßig“, teilte Ortsbürgermeister Dominic Jonas den Gemeinderatsmitgliedern